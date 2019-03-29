تونس وليبيا تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين

بحث وزير التجارة التونسي عمر الباهي ، مع وزير الاقتصاد والصناعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي علي عبد العزيز العيساوي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وذكرت وزارة التجارة التونسية - في بيان اليوم الجمعة - أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على إزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة معدلاته بين البلدين، إلى جانب إعادة تفعيل اللجان المشتركة وتسهيل منظومة الإجراءات، لتيسير عبور وتبادل السلع بين البلدين.

وأكد وزير التجارة التونسي - في هذا الصدد - حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية التونسية الليبية خلال المرحلة الحالية، وإزالة جميع معوقات التبادل التجاري بما يعيد العلاقات التجارية إلى معدلاتها ومؤشراتها المعهودة، مشيرا إلى أهمية تفعيل العمل المشترك وإقرار التسهيلات والمرونة المطلوبة على مختلف المبادلات، داعيا في هذا الشأن إلى تفعيل نقاط التواصل بين وزارة التجارة التونسية ووزارة الاقتصاد والصناعة الليبية من أجل تجاوز أي معوقات.

من جانبه، شدد الوزير الليبي على أهمية تهيئة الظروف والعوامل من أجل استعادة نسق المبادلات والتعاون التجاري والاستثمار المشترك مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين ليبيا و تونس، و ما تقدمه تجربة شهادات الاعتراف المتبادل من مثال قوي لتطور هذه العلاقات.