مدرب النصر بعد الفوز على الهلال: علينا الحفاظ على الصدارة

أعرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته بالفوز المثير الذي حققه الفريق على حساب نادي الهلال في ديربي الرياض.

وقال فيتوريا في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «أقدم التهنئة للملكة العربية السعودية على هذا الديربي الكبير والعظيم وسعيد أننا حققنا الفوز والثلاث نقاط».

وأضاف مدرب الوصل: «لعبنا أمام فريق منافس وقوي بشخصية عظيمة طوال الـ90 دقيقة، وحافظنا على مستوانا الفني طوال المواجهة ولابد أن تزرع في لاعبي فريقك الضغط طوال المباراة حتى تكسب».

وتابع: «يجب المحافظة على ما وصلنا له، المباراة انتهت وأمامنا خمس نهائيات يجب أن نكثف جهدنا لعدم خسارة أي نقطة» .

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته: «قلت للاعبين قبل هذه المباراة إننا يجب أن ندخل اللقاء برغبة الفوز وبشخصية البطل في كل لحظات المباراة».

وحقق فريق النصر فوزا قاتلا على نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الدُرة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان السعودي.

النصر بهذا الفوز، استطاع خطف صدارة الدوري من الهلال، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 58، فيما توقف رصيد الهلال عند النقطة 57 بالمركز الثاني.