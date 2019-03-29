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كودلو: البيت الأبيض يريد من مجلس الاحتياطي أن يرجع عن بعض زيادات الفائدة

واشنطن (رويترز)
نشر فى : الجمعة 29 مارس 2019 - 9:21 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مارس 2019 - 9:21 م

قال أبرز مستشار اقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إن البيت الأبيض يريد أن يرى مجلس الاحتياطي الاتحادي يرجع عن بعض زياداته الأخيرة لأسعار الفائدة وأن يتوقف عن خفض ميزانيته العمومية.

ومتحدثا إلى محطة تلفزيون سي.إن.بي.سي، قال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي ”أنا أردد رأي الرئيس“ مؤكدا أن ترامب قال إنه يريد أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأضاف كودلو قائلا ”هو يود أيضا أن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تقليص ميزانيته العمومية، وأنا أتفق مع ذلك الرأي“.

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