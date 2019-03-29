إكرامي يواصل برنامجه التأهيلي في مران الأهلي للغائبين عن القمة

واصل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة على هامش مران الغائبين عن معسكر الإسكندرية.

ويعاني شريف إكرامي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة، حيث أدى اللاعب جلسة في «الجيم» وأعقبها تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها مساء غد السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع عشر بمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد بدأ معسكر القمة أمس الخميس عقب خوضه مرانه الأخير بالقاهرة على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يخوض مرانه الأخير مساء اليوم في برج العرب بالإسكندرية قبل لقاء القمة.