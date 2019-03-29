أقيم مساء اليوم، الجمعة، حفل افتتاح البطولة العربية الثانية للأندية للكاراتية بالصالة (2) بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى بمشاركة 24 ناديا يمثلون ثمانى دول عربية ، حضر الافتتاح على درويش رئيس هيئة ستاد القاهرة نائبا عن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ، ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الإتحاد العربي للكاراتية وإبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي واتحاد غرب آسيا.

بدأ حفل الفتاح بطابور عرض للفرق المشاركة ثم تدشين الشعار الجديد للإتحاد العربي للكاراتية ، وعرض فني لاحد فرقة الفنون الشعبية ، وفي كلمته رحب محمد الدهرواي بالأشقاء العرب في بلدهم الثاني مصر معربا عن سعادته باستضافتهم في كل وقت مؤكدا على ثقته في أن تخرج البطولة بالشكل اللائق باسم مصر، في ظل القدرات التنظيمية الكبيرة المتوفرة.

في حين حرص إبراهيم القناص على توجيه الشكر للاتحاد المصري على حسن الاستقبال والضيافة مؤكدا على ثقته الكبيرة في نجاح البطولة خاصة وأنها تقام على أرض مصر صاحبة المكانة والاسم والتاريخ، لافتا إلى أنها بطولة استثنائية تستضيفها مصر حيث تم تدشين الشعار الجديد للاتحاد العربي في يوم تاريخي، كما أن البطولة تشهد ولأول مرة السماح بمشاركة أربعة أندية من كل دولة في كل سباق من منافسات البطولة.