نقابة الموسقيين التونسية تساند صابر الرباعي ضد حملات التشويه

أصدرت النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، أمس، بيان صحفي أعربت فيه عن استيائها لما يتعرض له المطرب الكبير صابر الرباعي من حملات تشويه ممنهجة تتهمه بالتقصير في التبرع لتونس في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكدت النقابة في البيان أن الرباعي لديه إسهامات خيرية كثيرة على أهل بلده وصناع الموسيقى بشكل خاص، مستنكره تلك الحملات.

ومن جانبه علق الرباعي على تلك الحملات برسالة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الإحتماعي قال فيها: " الرجاء من أصحاب التعليقات الفارغة أن يوفروا على أنفسهم عناء الكتابة والكلام ويبدأوا بأنفسهم بالتبرع قبل أي حد كل حسب إمكانياته، لكني لن أصرح بما تبرعت به فهو بيني وبين خالقي فقط، ارحمونا من التعليقات التي لا فائدة منها، ولن يزايد علي أحد في حبي لبلدي وشعبه ولست ممن يلهثون وراء ركوب الأحداث".

وفي سياق آخر، قرر الرباعى تأجيل طرح كليب أغنيته الجديدة " ليلة من العمر"، نظرا لتداعيات فيروس كورونا، وهي من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ، والكليب إخراج وليد ناصيف.

يذكر أن الرباعي شارك مؤخرا في أوبريت "صناع الأمل" بدولة الإمارات، وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء منهم راغب علامة، أصالة، حسين الجسمي، نجوى كرم، محمد عساف، سعد لمجرد، وكارمن سليمان.

https://www.instagram.com/p/B-QQYaknl7i/?igshid=moh81ocjf891&fbclid=IwAR1CZEJM8D1ApTvSjEXvjAKQAhdEssR9utzS3OuLyAqBGOkF9m2KQZXouCE