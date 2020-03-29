تُشيع الآن جنازة الفنان الكوميدي الكبير جورج سيدهم، الذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة الماضية، بكنيسة العذراء بمنطقة مدينة نصر، وتستقبل أسرته العزاء أثناء الجنازة، التي ستقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين فقط، نظرا لعدم إقامة عزاء بسبب الظروف التي يمر بها العالم ومنع التجمعات في محاولة الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وحرص على الحضور لمشاركة أسرته الأحزان كل من الفنان هاني رمزي وشقيقه، والفنانة إلهام شاهين، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكان جورج سيدهم قد توفي مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن جورج سيدهم ولد بمحافظة سوهاج بمصر، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وبدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم، وقدم الكثير من الأعمال الكوميدية أبرزها مسرحية «المتزوجون» مع سمير غانم وشيرين، وفيلم «مدرسة المشاغبين».