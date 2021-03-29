حماس تسجل قائمتها للانتخابات الفلسطينية وفتح تواصل مشاوراتها الداخلية

سجلت حركة حماس، اليوم الإثنين، قائمتها للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو المقبل في وقت تواصل حركة فتح، مشاوراتها الداخلية وذلك قبل يومين من إغلاق باب الترشح رسميا.

وصرح الناطق باسم حماس عبداللطيف القانوع، للصحفيين في غزة، بأن الحركة أودعت قائمتها لدى لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في مقرها في القطاع لخوض الانتخابات التشريعية.

وقال مصدر في حماس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن قائمة الحركة الانتخابية تحمل اسم "القدس موعدنا" وتضم قيادات من غزة والضفة الغربية والقدس وشخصيات أكاديمية مستقلة.

في هذه الأثناء، تواصل حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشاوراتها الداخلية لإتمام قائمتها الانتخابية قبل يومين من إغلاق باب الترشح رسميا.

وعقدت اللجنة المركزية لفتح اجتماعًا تشاوريًا مساء أمس، على أن تعقد اجتماعًا أخر موسع مع أمناء سر أقاليم الحركة اليوم بهدف المصادقة على قائمة الحركة الانتخابية.

بموازاة ذلك أعلنت مصادر في "التيار الإصلاحي" بزعامة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان عن تسجيل قائمة تحت اسم "المستقبل" لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.

كما أعلن السياسي والبرلماني حسن خريشة في رام الله عن تسجيل قائمة "وطن" لخوض الانتخابات التشريعية، وتضم شخصيات مستقلة.

ويوم أمس الأحد، سجلت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قائمتها الانتخابية للمجلس التشريعي بقيادة أمينها العام مصطفى البرغوثي.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية دعت القوائم الراغبة بالترشح، إلى المبادرة لتقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن، وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير للترشح لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من شروط الترشح.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو وذلك في أول انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2006.