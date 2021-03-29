 وزير الخارجية اليمني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية اليمني يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون المشترك

عدن - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 29 مارس 2021 - 3:44 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مارس 2021 - 3:44 م
بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع السفير الكوري لدى اليمن تايول كواك، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما بحث الجانبان -خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية اليوم الاثنين- تنسيق مواقف البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، بما ذلك استمرار التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب وتفاقم الوضع الإنساني جراء ذلك خصوصًا بين أوساط النازحين الذي طالتهم صواريخ ونيران المليشيات الحوثية.

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