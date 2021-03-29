أسامة ربيع: لن نمنع السفن الكبيرة من العبور في قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، إن نشاط الرياح أحد أسباب جنوح السفينة البنمية، موضحًا أن هناك جزءًا يتعلق بالأخطاء الشخصية وأخرى فنية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، أن المسؤولية تظهر بعد التحقيقات، مؤكدًا أن الهيئة شهدت عبور سفن في ظروف أكثر تعقيدًا كما حدث العام الماضي بعبور السفن خلال سرعة رياح بلغت 55 عقدة.



ونفى منع السفن الكبيرة دخول قناة السويس، قائلًا إن الهيئة شهدت عبور سفينة أكبر من البنمية بحمولة 245 ألف طن، فضلًا عن أنها تمتلك القدرات والأعماق والمرشدين ذو الكفاءة العالية التي تسمح بعبور سفن أكبر.



ونجحت هيئة قناة السويس، عصر اليوم الاثنين، في تعويم السفينة الجانحة «إيفر جيفن» وإدخالها المجرى الملاحي للقناة.



وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت نجاحها في بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفر جيفين» بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر وتعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.



ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.