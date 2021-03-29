هيئة قناة السويس تعلن رسميا: بدء تعويم السفينة الجانحة إيفرجيفن بنجاح

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الإثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة " إيفر جيفين" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر و تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلا من ٤ أمتار.



وأضاف ربيع باستئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجه ربيع رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.



وأشاد ربيع برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين أدوا العمل العظيم، مقدرا جهودهم خلال الفترة الماضية وأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة ١٠٠ %.



