هنادي مهنا: تخوفت من شخصية سلمى في مسلسل مكتوب عليا

تخوض الفنانة هنادي مهنا تجربة الدراما الكوميدية لأول مرة في مسيرتها من خلال مسلسل "مكتوب عليا"، الذي تشارك في بطولته بجانب أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، وعدد آخر من النجوم.

وتقول هنادي عن دورها في المسلسل إنها قررت خوض تجربة الكوميديا لأول مرة في مسيرتها الفنية، معتبرة أن الأمر به تحدي كبير لنفسها ولقدراتها التمثيلية.

وأضافت أن الوقوف أمام نجوم في الكوميديا مثل أكرم حسني وعمرو عبدالجليل هو أمر في غاية الصعوبة، ولكنهم أضافوا لها الكثير خلال العمل.

وأبدت هنادي سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي لأول مرة، مؤكدة أنه مخرج صاحب رؤية وقادر على توجيهها بشكل كبير حتى تخرج أفضل ما لديها من إمكانيات.

وقالت: "كنت مرعوبة في البداية ولكن مع أول يوم تصوير بدأ الخوف يزول وتأقلمت مع فريق العمل، حتى أنني أصبحت أعمل مساعدة للمخرج خالد الحلفاوي في الكثير من الأحيان".

أوضحت هنادي أنها تقدم شخصية "سلمى" موظفة في بنك، ويحبها أكرم حسني دون أن تعرف، ويسعى للتقرب منها بطرق كوميدية، حتى تعرف حقيقة مشاعره تجاهها، ولأنها شخصية تسير خلف قلبها ولا تنخدع في المظاهر، فترتبط به لثقتها أنه يحبها، ووسط أحداث كوميدية كثيرة تكتشف مدى جدعنته وطيبته وخفة ظله، وتصبح بجانبه طوال الوقت.

قالت هنادي إن أغلب أبطال العمل لديهم قدرة كبيرة على تقديم كوميديا جاذبة للجمهور، مؤكدة أن الجمهور سيشاهدها في شكل جديد تماما ومختلف لم تقدمه من قبل.

وأضافت: "كنت أذهب للتصوير حتى في الأيام التي ليس لي بها مشاهد لأتابع كافة التفاصيل واتواجد مع زملائي وسط حالة من الحب والمودة والضحك الحقيقي"، وقالت: "حقيقى أجواء التصوير كانت رائعة جدا ومميزة".