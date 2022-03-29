وزير الأوقاف يبحث مع مستشار الرئيس الفلسطيني ملف تدريب الواعظات

الهباش: نثمن جهود مصر في دعم الشعب والقضية الفلسطينية



بحث وزير الأوقاف محمد مختار جمعة مع محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ملف تدريب الواعظات الفلسطينيات بأكاديمية الأوقاف خلال شهر رمضان.

وثمن الهباش، جهود مصر في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف.

وتضمن اللقاء مناقشة عقد دورة تخصصية متقدمة لعدد من الواعظات من دولة فلسطين الشقيقة بالمشاركة مع نخبة من زميلاتهن المصريات، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين عقب شهر رمضان المبارك 1443هـ.

وذكرت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي ذلك في إطار النجاح الذي حققته الدورة التدريبية المتخصصة للأئمة الفلسطينيين التي عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية فبراير الماضي.

من جهته أكد وزير الأوقاف استعداد الوزارة لتنفيذ أي عدد من الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الأوقاف الفلسطينية في ضوء دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأهدى جمعة، الهباش نسخًا من كتاب عقد المواطنة وكتاب الدولة مفهومها وتطورها وهما من ثمرة أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين، كما أهداه نسخًا من كتاب أساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين وهو ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطيني.