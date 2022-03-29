الصحة: انخفاض معدل وفيات كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي

عبدالغفار: انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي



أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير، الذي عقد مساء أمس الأول، مع مساعدي الوزير والقيادات بوزارة الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

كما تابع عبد الغفار، مع قيادات الصحة، مستجدات الوضع الوبائي بالمحافظات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتأكد من الالتزام بكافة التدابير الوقائية والاحترازية في ظل تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وتخفيف عددا من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة الفيروس، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وأشار الوزير، عقب اطلاعه على التقارير التي تتضمن المعدلات الخاصة بنسب تردد المرضى على المستشفيات بمحافظات الجمهورية، إلى انخفاض معدلات التردد والحجز بالمستشفيات بنسبة 50% خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن انخفاض نسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المتوسطة والمركزة بالمستشفيات خلال شهر مارس الجاري، مؤكدًا الانخفاض الملحوظ والمستمر لتلك النسب، بما يشير إلى تراجع انتشار فيروس كورونا بشكل ملحوظ.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن الوزير تابع نتائج فحص الإنفلونزا، وكورونا المستجد في برنامج الترصد للأمراض التنفسية الحادة، فضلاً عن اطلاعه على توزيع تصنيف التسلسل الجيني لحالات تحورات فيروس كورونا، بما يساهم في معرفة التحورات بشكل استباقي من خلال مراكز الترصد الـ25 الموزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير أكد توافر مخزون كافِ من الأدوية والمستلزمات والأكسجين الطبي بالمستشفيات، وذلك عقب اطلاعه على التقارير الخاصة بالمستشفيات والمنشآت الصحية، مؤكداً توفير كافة سبل الدعم للمديريات الصحية بالمحافظات والمنشآت الصحية، من خلال الغرفة المركزية للأدوية والمستلزمات الطبية، لمراجعة المخازن المركزية والفرعية للوزارة، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وشدد عبدالغفار، على استمرار عمل فرق المرور الرقابي الدوري من مختلف قطاعات الوزارة على كافة المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتوافر الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ولفت عبدالغفار، إلى أن الوزير راجع سير العمل بمنظومة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ونسب تلقي جرعات اللقاحات (الأولى، الثانية، التنشيطية) والتي تشير إلى أن معدلات التطعيم تتراوح ما بين 200 إلى 250 ألف يومياً، مشيرا إلى أن المحافظات الأعلى في نسب التطعيم كانت (البحيرة، الغربية، المنيا، أسيوط).

وعلى هامش الاجتماع، راجع الوزير معدلات العمل والتنفيذ بمبادرة منع قوائم الانتظار، للتأكد من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ضمن العمل بالمبادرة، لافتاً إلى توافر كافة المستلزمات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة، فضلاً عن المرور الميداني على المستشفيات المشاركة في المبادرة للتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير اللازمة للعمل ضمن المبادرة.