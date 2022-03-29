التعاون الخليجي يدعو التحالف وأطراف الصراع في اليمن لوقف العمليات العسكرية

ناشد نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن وكافة أطراف الصراع بإيقاف العمليات العسكرية في البلاد.



جاء ذلك في نداء أطلقه الحجرف، تزامنا مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية اليمنية، برعاية المجلس والتي ستستمر حتى أبريل القادم.



وقال بيان اصدره المجلس، "إن هذا النداء يأتي انطلاقاً من حرص قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي على تحقيق السلام والاستقرار في اليمن، وتأكيدًا للاهتمام البالغ الذي يحظى به وشعبه الشقيق ضمن المنظومة الخليجية".



كما أوضح أن هذه المناشدة" تأتي وتزامنا مع انطلاق أعمال المشاورات اليمنية - اليمنية، وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وحرصا على تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئية إيجابية لرفع المعاناة عن اليمنيين ولصناعة السلام والأمن والاستقرار".



وجدد الحجرف دعوته لأنصار الله الحوثيين، للحضور والمشاركة في المشاورات "مع إخوانهم اليمنيين، وتغليب مصلحة اليمن ورفع المعاناة عن الشعب اليمني".



وفي 17 آذار/مارس الجاري، أعلن مجلس التعاون الخليجي، استضافة مشاورات اطراف الصراع في اليمن برعاية أممية، بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف تحقيق وقف إطلاق النار في البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ ثمان سنوات.



ورحبت الحكومة اليمنية الشرعية بهذه الدعوة، فيما رفض الحوثيون الانخراط فيها، مشترطين أن تكون الدولة المستضيفة للمشاورات، دولة "محايدة".