هنادي مهنا تخوض أولى تجاربها الكوميدية بقصة حب مع أكرم حسني في مكتوب عليا

تشارك الفنانة هنادي مهنا في مسلسل "مكتوب عليا"، ليكون أولى تجاربها الكوميدية، بمشاركة الفنانين أكرم حسني، عمرو عبدالجليل، أيتن عامر.



وتقول "هنادي" في تصريحات صحفية إنها قررت خوض تجربة الكوميديا لأول مره في مسيرتها الفنية، معتبرة أن الأمر به تحدي كبير لنفسها ولقدراتها التمثيلية، مشيرة إلى أن الوقوف أمام نجوم في الكوميديا مثل أكرم حسني وعمرو عبدالجليل هو أمر في غاية الصعوبة، ولكنهم أضافوا لها الكثير خلال العمل.



وأبدت مهنا سعادتها بالتعاون مع المخرج خالد الحلفاوي لأول مرة، مؤكدة أنه مخرج صاحب رؤية وقادر على توجيهها بشكل كبير حتى تخرج أفضل ما لديها من إمكانيات.



وقالت: "كنت مرعوبة في البداية ولكن مع أول يوم تصوير بدأ الخوف يزول وتأقلمت مع فريق العمل، حتى أنني أصبحت اعمل مساعدة للمخرج خالد الحلفاوي في الكثير من الأحيان".



وكشفت أنها تقدم شخصية "سلمى" موظفة في بنك، ويحبها أكرم حسني دون أن تعرف، ويسعى للتقرب منها بطرق كوميدية، حتى تعرف حقيقة مشاعره تجاهها، ولأنها شخصية تسير وراء قلبها ولا تنخدع بالمظاهر، ترتبط به لثقتها أنه يحبها، ووسط أحداث كوميدية كثيرة تكتشف مدى جدعنته وطيبته وخفة ظله، وتصبح بجانبه طوال الوقت.



وقالت هنادي إن أغلب أبطال العمل لديهم قدرة كبيرة على تقديم كوميديا جاذبة للجمهور، مؤكدة أن الجمهور سيشاهدها في شكل جديد تماما ومختلف لم تقدمه من قبل.



وأضافت: "كنت أذهب للتصوير حتى في الأيام التي ليس لي بها مشاهد لأتابع كل التفاصيل وأتواجد مع زملائي وسط حالة من الحب والمودة والضحك الحقيقي"، مردفة: "حقيقى أجواء التصوير كانت رائعة جدا ومميزة".