وزيرة الخارجية الألمانية تعد بسياسة قائمة على القيم في الشؤون الخارجية والطاقة

ذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن الحكومة الألمانية تعتزم تبني سياسة قائمة على القيم في الشؤون الخارجية والطاقة.

وقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر خلال مؤتمر لوزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الثلاثاء: "الطاقات النظيفة لا ينبغي لنا شراؤها بصفقات قذرة، الطاقات المتجددة والعادلة الاجتماعية لا يمكن أن يسيرا إلا على نحو متوازِ".

وأضافت الوزيرة خلال "حوار برلين حول تحول الطاقة" أنه ينبغي أخذ ذلك في الاعتبار في جميع الموازنات الصعبة التي أصبحت ضرورية الآن.

يُذكر أن وزير الاقتصاد الألماني المنتمي أيضا للخضر، روبرت هابيك، زار قطر والإمارات مؤخرا لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

وذكرت بيربوك أن عملية التوسع في مصادر الطاقة المتجددة لم تكن معنية بما فيه الكفاية منذ البداية بالقضايا الاجتماعية، موضحة أن هناك حاجة إلى نقابات عمالية قوية، على سبيل المثال، عند بناء توربينات الرياح.

وأشارت بيربوك إلى إن سياسة الطاقة هي سياسة أمنية، وذلك في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا وما نتج عنها من توتر في العلاقات مع روسيا، المورّد المهم للطاقة، مؤكدة ضرورة ألا تمضي ألمانيا وأوروبا قدما في مساعيهما نحو الاستقلال في مجال الطاقة على حساب دول أخرى.

وأعادت بيربوك إلى الأذهان الوعود التي قطعتها دول غنية بتقديم 100 مليار يورو سنويا للدول الفقيرة للتعامل مع ظاهرة الاحتباس الحراري، وقالت: "الأمر في أيدينا الآن، لن نكون قادرين على إدارة أزمة المناخ للوراء"، مؤكدة في المقابل أنه يمكن فعل كل شيء للحد من الضرر وجعل جميع البلدان والمناطق في العالم أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري، وبالتالي توفير المزيد من الأمن لهم.