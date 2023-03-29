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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي نتيجة انخفاض معدل ارتفاع أسعار الوقود والمساكن، مما يضيف دليلا جديدا على أن الأسوأ في أزمة التضخم بأستراليا قد مر.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعا سنويا خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر6% في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2ر7% بعد ارتفاعه في يناير الماضي بنسبة 4ر7%.

يذكر أن معدل التضخم 8ر6% هو الأقل منذ يونيو من العام الماضي.

وتضمنت أرقام مكتب الإحصاء الأسترالي سلسلة جديدة لأسعار الكهرباء. وارتفعت أسعار الطاقة في أستراليا خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر17% سنويا، حيث من المتوقع حدوث زيادات جديدة بعد حزيران/يونيو المقبل بعد زيادة وصلت إلى الثلث بالفعل.

وارتفعت أسعار السكن بنسبة 9ر9% سنويا، في حين ارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 8% وإيجارات المساكن بنسبة 8ر4% سنويا.