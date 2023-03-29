البرلمان النمساوي يبحث سحب الثقة من الحكومة الفيدرالية

بدأ المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" اليوم الأربعاء، جلسة خاصة، لمناقشة سحب الثقة من الحكومة برئاسة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر، وذلك بناء على طلب تقدمت به عدة أحزاب معارضة.

وقالت مصادر برلمانية اليوم الأربعاء إن الجلسة بدأت باستجواب وزير العمل والاقتصاد مارتن كوشر حول الوضع الاقتصاد فى البلاد وتداعيات الأزمة الراهنة على سوق العمل ومنظومة المساعدات الاجتماعية.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم في وقت لاحق اليوم التصويت على إقالة الحكومة، وفي حالة الموافقة عليه سوف يتم تعيين حكومة من الخبراء وإجراء انتخابات جديدة.

ولفتت المصادر الى أن الطلب المقدم من أحزاب المعارضة، اتهم الحكومة بضعف الكفاءة وعدم المسؤولية، خاصة فى فترة إجراءات مكافحة جائحة كورونا والتي تعرضت لنقد سياسي واسع.