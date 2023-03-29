 عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 9:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 9:35 ص
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها بحق الفلسطينيين في القدس، أثناء دخولهم لأداء صلاة الفجر بالأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد قررت زيادة ساعات اقتحام المستوطنين الصباحية للمسجد الأقصى نصف ساعة منذ الأحد الماضي، حيث تنتهي في الساعة الـ 11:30 بدلاً من الـ 11:00.

وتتواصل الدعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال ومستوطنيه، لاسيما في شهر رمضان تزامنا مع انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس، وتوعد المستوطنون باقتحامات كبيرة لـ "الأقصى" في "عيد الفصح" اليهودي.

ومن المتوقع أن يشهد المسجد الأقصى المبارك عدوانًا كبيرًا واقتحامات واسعة خلال ما يسمى "عيد الفصح" العبري، الذي يتوافق مع الأسبوع الثالث من رمضان ما بين 6 - 12 أبريل المقبل.

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