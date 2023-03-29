أعلنت رنا عبد الحميد، فتاة مصرية- أمريكية تعيش في الولايات المتحدة، أنها تمكنت من استخراج إذن لرفع الأذان بمكبرات الصوت في مسجد، لأول مرة في تاريخ مدينة أستوريا بولاية أوريجون الأمريكية.

وكتبت رنا، في منشور على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلة: "أخبار تاريخية، مجرد فتاة مسلمة من نيويورك في رمضان، أصبح لديها 3 تصاريح لرفع صوت الأذان لمساجد مدينة أستوريا التي نشأت فيها".

وتابعت: "بالنسبة للحي الذي تم استهدافه بعد أحداث 11 سبتمبر، فإن قدرتنا على عدم الاعتذار عن أداء عبادتنا أصبحت قوية جدًا في هذه اللحظة، وطالما رغب جيراننا المسلمين في سماع الأذان بصوت عالٍ، إذا كانت أجراس الكنيسة تدق، فلماذا لا يمكن إظهار صلاتنا أيضًا؟!".

ونشرت منى عبدالمجيد، والدة رنا، فيديو لصوت الأذان لأول مرة عبر مكبرات الصوت، الذي رفعه مؤذن المسجد في مدينة أستوريا الأمريكية.

• من هي رنا عبد الحميد؟

- فتاة مصرية أمريكية مسلمة، من مواليد 6 مايو 1993.

- رائدة أعمال وناشطة سياسية في أمريكا.

- تعيش في ولاية نيويورك الأمريكية.

- تربت وعاشت في مدينة أستوريا الأمريكية.

- تتحدث اللاتينية والإسبانية.

- عضو منظمة الديمقراطيين الاشتراكيين بأمريكا.

- أسست مؤسسة "حجاب نيويورك" ومبادرة المرأة لتمكين الذات.

- تعمل كمديرة للتسويق والشراكة بشركة جوجل.

- معروفة بمواقفها المعلنة والجريئة الداعمة للشعب الفلسطيني.

- دعمتها الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي عن نيوروك لخوض انتخابات الكونجرس 2021.

- بلغت حملات التبرعات لحملتها للانتخابية ما يزيد على النصف مليون دولار خلال فترة وجيزة غير مسبوقة لمرشح عربي.