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وزيرا خارجية إيران وروسيا يبحثان الاتفاق النووي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 2:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 2:33 م

 

التقى وزيرا خارجية روسيا وإيران، في موسكو، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات حول أحدث المحاولات، لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى قضايا دولية أخرى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان ناقشا البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى الأحداث في سوريا وأفغانستان والقوقاز.

وشملت المحادثات أيضا التقارب الأخير بين طهران والرياض، اللتين تريدان استئناف العلاقات الثنائية بعد تجميدها لمدة سبع سنوات.

وقال وزير الخارجية الإيراني لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، لدى وصوله إلى موسكو إن التعاون في مجال الدفاع "غير موجه ضد أي دولة ثالثة".


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