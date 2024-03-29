فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية تحيي حفل ختام ليالي رمضان ببرج العرب

اختتم فرع ثقافة الإسكندرية فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة ، لمدة خمسة أيام بقصر ثقافة برج العرب، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.



وشهد اليوم الختامي مجموعة من الورش الفنية منها ورشة مشغولات يدوية بالكروشيه، تصميم أشكال ديكورية بخامات معاد تدويرها، وعمل أقنعة بالفوم جليتر، بجانب فقرة رسم على الوجه.



وتواصلت الفعاليات المقامة بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة برج العرب وجهاز المدينة بفقرة اكتشاف مواهب، وإلقاء قصائد رمضانية للشعراء إيهاب سلام، خالد مصطفى، و محمد السيد.



وجاء الختام مع عرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، تضمن باقة متنوعة من الأغاني الطربية منها "أنت عمري، أما براوه، عدوية وسهر الليالي"، وغيرها من الأغنيات بحضور المهندس محسن بطيشة رئيس مجلس أمناء مدينة برج العرب، د.آية نائب رئيس المجلس، ولفيف من القيادات التنفيذية و الثقافية.



وتقام ليالي رمضان الثقافية والفنية بالإسكندرية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، ضمن برنامج حافل لهيئة قصور الثقافة بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.



كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.



وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.