تعتزم مجموعة أكسيس هولدينجز بي إل سي، وهي الشركة الأم لأكبر بنك في نيجيريا من حيث حجم الأصول، جمع قرابة 8ر1 مليار دولار لتوسيع عملياته المصرفية على مدار السنوات الأربع المقبلة، في إطار خططه ليصبح من أكبر بنوك أفريقيا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أكسيس تعتزم جمع ما يوازي 5ر1 مليار دولار بالعملة المحلية (النيرة) عن طريق طرح سندات وأسهم وأدوات مالية أخرى لتمويل خطة النمو التي بدأت العام الماضي وتستمر على مدار خمس سنوات، كما تعتزم جمع 365 مليار نايرا (257 مليون دولار) من خلال بيع أسهم إلى مستثمرين فعلين في البنك.

ويهدف البنك إلى التوسع في أسواق جديدة مثل المغرب ومصر والولايات المتحدة في إطار استراتيجية لمضاعفة حصته من الأصول خارج السوق المحلي بحلول عام 2027، ورفع تصنيفه ضمن أكبر خمسة بنوك في افريقيا.

يذكر أن البنك يدير حاليا عمليات في 22 دولة، من بينها الإمارات وبريطانيا. ونقلت بلومبرج عن روزفيلت أوجبونا، الرئيس التنفيذي لبنك أكسيس بنك، قوله: "نتطلع إلى بناء أفضل هيكل رأسمالي لدعم استراتيجتنا على مدار خمس سنوات، في الوقت الذي نقوم فيه بتسريع وتيرة التنفيذ".

وأضاف: "سوف يساعد جمع رأس مال إضافي البنك في شراء مشروعات أكبر مع تخفيف المخاطر وإدارتها".