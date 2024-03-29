شن حملات لمواجهة سائقي التاكسي والتوكتوك غير الملتزمين بتعريفة الأجرة في أسيوط

قرر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، شن حملة أمنية من ضباط إدارة مرور أسيوط بإشراف العميد إسماعيل المحرزي مدير المرور بأسيوط، والعميد محمد عبدالعزيز وكيل المرور، والعميد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور، وذلك لمواجهة سائقي التاكسي والتوكتوك بنطاق المحافظة لعدم التزامهم بتعريفة الأجرة المقررة من المحافظة عقب زيادة أسعار الوقود، وفرض إتاوات على المواطنين وإجبارهم على دفع مبالغ أزيد خلال توصيلهم.



وقامت لجان المرور بالتواجد في شوارع وميادين مدينة أسيوط ومراكز المحافظة منذ مساء أمس، وتدوين تسعيرة الأجرة المقررة وقدرها 10 جنيهات على واجهة التاكسي، وتركيب لافتات وبنرات بالمواقف والميادين توضح أجرة السيارات، ومن بينها التاكسي داخل مدينة أسيوط.

يذكر أنه عقب ورود المئات من الشكاوى والبلاغات إلى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط تتضمن قيام سائقي التاكسي والتوكتوك بعدم التزامهم بالأجرة المقررة، مما أصاب المواطنين بالغضب والاستياء، أمر مدير أمن أسيوط بنشر قوات من المرور لمواجهة ظاهرة "بلطجية سائقي التاكسي والتوكتوك" ووضع تسعيرة تشمل 10 جنيهات للتاكسي، و5 جنيهات للتوكتوك داخل المدينة.