تنظيم تجمع لتدخين الماريجوانا في برلين للترحيب بقانون جديد لتقنين القنب في ألمانيا

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قالت جمعية القنب إن أنصار تقنين القنب في ألمانيا يستعدون للترحيب بدخول قانون جديد حيز التنفيذ يوم الاثنين المقبل من خلال تنظيم تجمع "لتدخين الماريجوانا" عند بوابة براندنبورج في العاصمة برلين.

وأشارت الجمعية إلى أن ذلك سيمثل بداية "حقبة جديدة".

وذكرت الجمعية أنه اعتبارا من الساعة 1130 مساء (2230 بتوقيت جرينتش) مساء الأحد، فإن الجمهور مدعو للتجمع عند النصب التذكاري الشهير لتدخين الماريجوانا علنا، ولكن فقط عندما يدخل القانون حيز التنفيذ.

وقالت جمعية القنب: "يمكنك أن تشعل سيجارة عند منتصف الليل".

وقد تم تسجيل هذا الحدث رسميا لدى الشرطة كمظاهرة.

ومن المقرر بعد ذلك تنظيم أحداث أصغر في عيد الفصح الموافق يوم الاثنين في مدن أخرى "من جانب جمعية القنب للترحيب والاحتفال بدخول قانون القنب حيز التنفيذ".

وتعد المدن الكبرى مثل لايبتسيج وهامبورج ونورمبرج وهايدلبرج وريجنسبورج ودورتموند وكولونيا من بين المدن التي من المقرر أن يكون بها تجمعات للتدخين أو فاعليات أخرى.

ويسمح التشريع التاريخي للبالغين بحيازة ما يصل إلى 25 جراما من القنب للاستخدام الشخصي في الأماكن العامة.