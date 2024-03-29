تأييد السجن 3 أعوام لمتهم بتعذيب زوجته حتى الموت في الإسكندرية

أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، الخميس، قرار معاقبة "م.أ.ع"، 52 عاما، نقاش، بالسجن المشدد لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بتعذيب زوجته حتى الموت، وإحراز سلاح أبيض "بدون ترخيص"، وذلك في القضية المقيدة برقم 1481 لسنة 2023 كلي غرب.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد ورود بلاغا من مفتش الصحة، بوفاة، سيدة، ربة منزل، وشكه في وفاتها "جنائيًا"، لوجود آثار تعذيب على جثتها.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه وبانتقال ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ، وبمناظرة جثة المجني عليها، تبين وجود آثار حروق في أنحاء متفرقة من جسدها، وبسؤال نجلها الطفل "م"، أرجع سبب الحروق إلى قيام أباه بتعذيب والدته.

ولفتت التحقيقات أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن وفاة المجني عليها جاءت نتيجة توقف في عضلة القلب، وأن إصابات الحروق اللسعية بها هي التي عجلت بوفاتها وذلك نظرًا للحالة المرضية التي كانت عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه واقعة التعدي على زوجته، وذلك على أثر خلاف مالي مسبق بينهما، وبتطوير مناقشته أرشدة عن الأدوات المستخدمة في واقعة تعذيبها وهي عبارة عن سلاح أبيض "سكين"، وأداتين تناول طعام "ملعقة، وشوكة".

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: علاء الدين الشنديدي، ومحمد هيثم مزيد، وسامح فؤاد، وسكرتير الدائرة القضائية، علي حسين.