وزيرة الهجرة: توحيد سعر الصرف ساهم في عودة تحويلات المصريين بالخارج بكثافة

قالت السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنّ صفقة رأس الحكمة أثّرت تأثيرًا قويًّا على الاقتصاد.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «صناع القرار» على شاشة «صدى البلد»، عُرضت مساء الخميس، أن المشروع أحدث فارقًا كبيرًا بما أدّى إلى إمكانية ضبط السياسات النقدية والمالية للدولة.

وأشارت إلى أن ضبط السياسات النقدية جاء بقرارات البنك المركزي، موضحة أن توحيد سعر الصرف ساهم في عودة تحويلات المصريين بالخارج بكثافة.

ولفتت إلى أنّه من دون توحيد سعر الصرف، حتى مع توقيع الصفقة، لكانت تحويلات المصريين بالخارج قد ظلَّت عند معدلاتها المتراجعة.

وأكَّدت أنّ لغة الأرقام تشير إلى عودة تحويلات المصريين بالخارج، وزيادتها يومًا بعد آخر.