غارات أمريكية جديدة على اليمن تستهدف صنعاء وصعدة والجوف

شن الجيش الأمريكي في وقت مبكر من السبت، جولة جديدة من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع للحوثيين في اليمن، ما أسفر عن سقوط شخص واحد على الأقل، ونشرت القيادة المركزية الأمريكية مقطع فيديو، لقصف موقع عسكري رئيسي للحوثيين في قلب صنعاء.

وجاءت ضربات السبت، في أعقاب ليلة مكثفة من الضربات الجوية في وقت مبكر من الجمعة، والتي بدت أكثر شدة مقارنةً بأيام أخرى في الحملة التي بدأت في 15 مارس، وفق ما ذكرت "أسوشيتد برس".

وأظهرت مراجعة أجرتها الوكالة للضربات، أن العملية الأمريكية الجديدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب "تبدو أكثر اتساعاً، من تلك التي كانت تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن".

وأشارت إلى أن الجيش الأمريكي انتقل من استهداف مواقع إطلاق الصواريخ فقط إلى استهداف قيادات الحوثيين، وكذلك قصف المدن.

وتصر الولايات المتحدة على استمرار القصف على الحوثيين إلى غاية وقف هجماتهم في البحر الأحمر، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأظهرت تحليلات وكالة "أسوشيتد برس"، لصور الأقمار الاصطناعية أن الجيش الأمريكي نقل أيضاً قاذفات B-2 الشبحية بعيدة المدى إلى قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي، وهي قاعدة بعيدة عن نطاق الحوثيين، وتتجنب استخدام قواعد حلفاء الولايات المتحدة.

هجمات تطال صنعاء

وقالت "أسوشيتد برس"، إن الضربات الجوية التي استهدفت اليمن طوال ليلة السبت، طالت مناطق عدة تحت سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العاصمة صنعاء، ومحافظتي الجوف وصعدة.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن الضربات في صعدة أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية، السبت، فيديو بالأبيض والأسود يظهر ضربة جوية استهدفت موقعاً في اليمن. وعلى الرغم من أن الفيديو لم يحدد الموقع، إلا أن تحليل وكالة "أسوشيتد برس"، لتفاصيل الفيديو يتوافق مع آثار ضربة على صنعاء الجمعة، إذ يظهر الفيديو القنبلة، وهي تضرب مقر القيادة العامة العسكرية الذي يسيطر عليه الحوثيون.