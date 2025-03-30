وجه عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وذلك بسبب علاقته مع لاعبي المنتخب، وكان أخرهم مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، الذي اعترض على استبداله في مباراة سيراليون.

وقال عادل عبدالرحمن، لـ حسام حسن، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «أون سبورت»: «اهدى شوية مع اللعيبة زمان غير النهاردة.. لعيبة زمان كانوا فقراء في الكورة، مكانوش بياخدوا فلوس كويسة، اللعيبة دلوقتي بتاخد ملايين الملايين».

وأضاف: «علاقتك مع اللعيبة لازم تكون مختلفة ولازم تغير تفكيرك كمدرب، تبقى قوي وشرس من ناحية الانضباط داخل الملعب فقط».

وتابع: «اللاعب من الممكن أن يخطئ ولكن يجب أن تحتويه، وأن لا تفرق بين لاعب وأخر في العقوبات».

كان منتخب مصر حقق الفوز على إثيوبيا بهدفين دون رد وعلى سيراليون، بهدف دون رد، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.