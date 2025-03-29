وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإماراتي القضايا الإقليمية التي تهم البلدين في المنطقة العربية والقارة الأفريقية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، عددا من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين في المنطقة العربية والقارة الأفريقية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة.

وتناول الوزيران العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، وتوجيهات قيادتي البلدين بالعمل على تحقيق مزيد من التقدم على صعيد تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري المتبادل، ومد آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وأكدا أيضًا أهمية تكثيف وتيرة التنسيق المشترك، وذلك على ضوء تنامي وتشعب مجالات التعاون بين القاهرة وأبو ظبي.



كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين في المنطقة العربية والقارة الأفريقية. وتوافقا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بينهما في الفترة القادمة.