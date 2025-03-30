 سرايا القدس تفجر عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية شرق خانيونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سرايا القدس تفجر عبوة ناسفة بآلية إسرائيلية شرق خانيونس

غزة - معا
نشر في: السبت 29 مارس 2025 - 11:29 م | آخر تحديث: السبت 29 مارس 2025 - 11:29 م

أعلنت "سرايا القدس"؛ الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مساء اليوم السبت، عن تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوبي قطاع غزة.

وقالت "سرايا القدس"، في بلاغ عسكري لها نشرته عبر منصتها على "إنستغرام" إن مجاهديها تمكنوا من تفجير عبوة "مزروعة مسبقاً" في آلية عسكرية إسرائيلية؛ "توغلت في مناطق شرق خانيونس".

ونوهت "السرايا" بأنها قصفت، بالتزامن مع تفجير العبوة، قوات الاحتلال في منطقة التوغل بعدد من قذائف الهاون.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت قوات الاحتلال النقاب عن انفجار عبوة أرضية ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية من نوع "D9"، وتعرض وحدات عسكرية أخرى لـ "قصف" بالهاون قرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

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