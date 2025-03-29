الأمم المتحدة: أكثر من نصف شمال غزة بات خاضعا لأوامر إخلاء إجبارية

أعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن شعورها بالقلق العميق حيال تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة، مشددة على أنه "على إسرائيل السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة ووقف أي ترحيل قسري".

وقال ثمين الخيطان، المتحدث باسم المفوضية، إنه منذ استئناف الحرب في 18 مارس، أصدر الجيش الإسرائيلي 10 أوامر إخلاء إجبارية تشمل مناطق واسعة في جميع محافظات القطاع وبات أكثر من نصف شمال قطاع غزة خاضعاً لمثل هذه الأوامر، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف الخيطان أن عمليات الإخلاء تلك لا تتوافق مع متطلبات القانون الدولي الإنساني، وأن الترحيل القسري انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ويشكل جريمة بموجب القانون الدولي.

ويأتي ذلك فيما واصل الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 12 من عودة الحرب، مخلفا أعدادًا من الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفا و251 شهيدا و114025 مصابا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.