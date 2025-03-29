الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية خلال عيد الفطر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، والظواهر الجوية التي ستشهدها مختلف المحافظات في هذه الفترة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، إن الطقس في الأيام السابقة شهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على مختلف المناطق، ولكن مع حلول الليل، ستنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف.

وأضافت أن التوقعات تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة، بحيث تكون حول المعدلات الطبيعية، مع توقع أن تصل العظمى في القاهرة إلى 27 درجة نهارًا، مما يجعل الأجواء لطيفة وربيعية في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستكون 28 درجة، وأجواء هذا الأسبوع ستكون ربيعية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الإثنين المقبل.

وأشارت إلى أن بعض المناطق ستشهد رياحًا مثيرة، خاصة في المناطق المفتوحة، كما توجد فرص لسقوط أمطار على أجزاء من البحر الأحمر، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية على بعض المناطق، إلا أن هذه الظواهر الجوية لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

ونصحت غانم بارتداء الملابس الخريفية، مثل الجاكيت، بسبب انخفاض درجات الحرارة ليلاً، كما أكدت ضرورة ارتداء الكمامة لكبار السن ومرضى الجيوب الأنفية بسبب الرياح المثيرة يوم الإثنين، كما أنه مع بداية شهر مايو، يمكن ارتداء الملابس الصيفية بشكل كامل.