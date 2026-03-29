احتشاد المئات احتجاجا على مراسم تأبين المرشد الأعلى الإيراني السابق في شمال لندن

احتشد مئات الأشخاص للاحتجاج على مراسم تأبين المرشد الأعلى الإيراني السابق، أية الله علي خامنئي، في شمال لندن.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، اليوم الأحد، بأن المحتجين اشتبكوا مع آخرين كانوا يؤيدون المرشد الأعلى الراحل، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية مدعومة من جانب الولايات المتحدة في فبراير الماضي.

وشهد المركز الإسلامي في إنجلترا، الواقع بمنطقة مايدا فالي، انتشارا كثيفا للشرطة، بعد ظهر أمس السبت.

وعملت شرطة العاصمة وشرطة مدينة لندن من أجل تهدئة أعمال الشغب، وطلبت من المتظاهرين المثيرين للفوضى مغادرة المكان وتنظيم حركة المرور.

وشوهد شرطيان يراقبان الاحتجاجات من خلال كاميرا فيديو، من شرفة أحد المنازل السكنية الواقعة أمام المركز الإسلامي.

وقام متظاهرون أمام المركز، برفع لافتات تحمل صور خامنئي، ولوحوا بالعلم الإيراني.