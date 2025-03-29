أفادت الشرطة الهندية، اليوم السبت، بأن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 16 شخصاً ممن قالت إنهم "متمردون" من "الماويين" في اشتباك مسلح بولاية تشاتيسجار بوسط البلاد.

وعلى مدى عقود، شن من تقول الحكومة الهندية إنهم "متمردون يساريون" هجمات على غرار حرب العصابات ضد الحكومة وخاصة في وسط وشرق الهند، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة ووقوع خسائر بشرية من الجانبين، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنه في واقعة، الجمعة، "عثرت قوات الأمن على مجموعة متنوعة من الأسلحة خلال عملية تفتيش في سوكما بجنوب تشاتيسجار".

من جهتها، قالت الحركة، التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، إنهم "يقاتلون لمنح المزارعين الهنود الفقراء والعمال المعدمين مزيداً من السيطرة على أراضيهم وحقاً أكبر في المعادن التي تستغلها شركات التعدين الكبرى".

من جهته، تعهد وزير الداخلية أميت شاه بالقضاء على وصفه بـ"التمرد"، بينما زادت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن و"الماويين" منذ تولّي رئيس الوزراء ناريندرا مودي السلطة لولاية ثالثة العام الماضي.