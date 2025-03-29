تستعد دار الإفتاء المصرية، لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا.

وتقدم الشروق خدمة البث المباشر للفعالية التي يترقبها ملايين المصريين لمعرفة موعد عيد الفطر المبارك.







وسبق أن قالت دار الإفتاء إنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، وحذرت من الالتفات إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودعت لاستقاء المعلومات من مصادرها، مشددة على أن الدار هي مصدر إعلان رؤية الهلال.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الديوان الملكي السعودي، أن يوم غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.

وأوضح الديوان - في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، لتحري هلال شهر شوال لهذا العام 1446هـ.