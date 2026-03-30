محافظ الفيوم يوجه بحسن التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ قرارات غلق المحلات

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، لليوم الثاني على التوالي، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، جهود الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، وذلك بحضور حسين مصطفى مدير مركز السيطرة.

وشدد المحافظ، خلال المتابعة اللحظية مع رؤساء المراكز والمدن، على ضرورة الالتزام الكامل بمواعيد الغلق المحددة، موجهًا بتكثيف الحملات الميدانية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها بكل حسم.

كما وجه بحسن التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ قرارات الغلق، بما يحقق الانضباط دون الإخلال بحقوقهم، مؤكدًا أهمية فصل التيار الكهربائي عن اللوحات الإعلانية بالشوارع والميادين، باستثناء لافتات المستشفيات والعيادات، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة بنسبة 25%.

وأوضح المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن الالتزام بمواعيد الغلق يسهم في تحسين السيولة المرورية والحد من التكدسات خلال الفترات المسائية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في تطبيق القانون، مع الاعتماد على وعي المواطنين وإدراكهم لأهمية المرحلة الحالية.