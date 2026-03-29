أعلنت وزارة البيئة بولاية مكلنبورج -فوربومرن الألمانية، مساء السبت، أن الحوت الأحدب الذي ظل جانحا لعدة أيام في بحر البلطيق، تمكن من تحرير نفسه، بعد أن كان قد جنح مجددًا على إحدى الهضاب الرملية.

وقال المتحدث باسم الوزارة كلاوس تانتسن إن الحوت ظل تحت مراقبة شرطة حماية المياه التي سعت إلى تتبعه، محذرًا من أن ضحالة المياه في المنطقة قد تؤدي إلى جنوحه مرة أخرى.

وكان هذا الحوت قد أثار اهتماما إعلاميا واسعا منذ جنوحه فجر الاثنين الماضي قبالة منتجع "تيمندورفر شتراند"، بالقرب من مدينة لوبيك.

واستمرت محاولات إنقاذ الحوت، الذي يتراوح طوله بين 12 و15 مترا، لعدة أيام دون جدوى، إلى أن نجح المنقذون يوم الخميس الماضي، في شق قناة في الرمال باستخدام حفارة عائمة، ما أتاح للحوت فرصة السباحة مجددا في الليلة التالية.