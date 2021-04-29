قال الفنان أحمد شاكر، إنه كان يتولى إدارة المسرح القومي لفترة ما جعله ينشغل عن التمثيل، مشيرًا إلى نصيحة الفنان رياض الخولي له بالعودة للتمثيل، الذي كان تولى إدارة المسرح في وقت سابق ما جعله ينشغل هو الآخر عن الفن.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأربعاء، أن صديق مشترك بينه وبين المخرج بيتر ميمي اقترح على المخرج أن تكون عودته من خلال عمل قيم كمسلسل «الاختيار 2»، لافتًا إلى تواصل «ميمي» معه والذي أخبره أنه سيجسد شخصية الضابط الخائن «محمد عويس».

وأوضح أنه كان لديه خلفية مسبقة عن شخصية «محمد عويس» منذ حادث اغتيال الشهيد «محمد مبروك»، ذاكرًا أنه لم يبدي أي رد فعل للمخرج عندما أبلغه بالدور الذي سيقوم به، وطلب منه أن يتركه عدة أيام ليفكر في الأمر.

وذكر أن المخرج تواصل معه أخرى ليطمئنه ويخبره أنه بحاجة لممثل متمكن في هذا الدور، متابعًا: «تحدى قدراتي والكلام دا حمسني أوي، وقولت هعمل الدور، ودخلت المسلسل بشكل تحدي».

ولفت إلى إعداده لشخصية «محمد عويس» مع المخرج بيتر ميمي، الذي نصحه بتقديم الشخصية بمنتهى البساطة، مضيفًا أنه قام بالبحث طويلًا حتى وصل لأصدقاء الشخصية التي سيقدمها، والذين أطلعوه على كل الأبعاد النفسية للضابط الخائن.

وأشار إلى أن شخصية «محمد عويس» كانت بعيدة تماما عن الأفكار التكفيرية في البداية، إلا أنه كان يعاني من حقد وضعف إنساني تجاه بعض زملائه من بينهم الشهيد «محمد مبروك»، نظرًا لأنهم سبقوه في العمل.

واستطرد أن «محمد عويس» انتهز وصول الإخوان للحكم وتقرب منهم، ما جعلهم يستقطبونه نتيجة الضعف الإنساني الذي يعانيه، موضحًا أن تلك التيارات الظلامية غذوا أفكاره بالفتاوى التي تبيح له الخيانة.

وأفاد بأنه حضر تصوير مشهد اغتيال الشهيد «محمد مبرك»، ما جعله يستغرق في مشاهدته، نظرًا لحبه للشخصيه من خلال قراءته عنها، معقبًا: «حزنت حزن شديد جدًا لدرجة نسيت أنا جاي أعمل إيه».

واستكمل أن من أصعب المشاهد التي قدمها في مسلسل «الاختيار2» هو مشهد العزاء للشهيد محمد مبروك، لأنه لم يكن يعرف كيف سيجسده وهو من سلم الشهيد لاغتياله، مشيدًا بكتابة المؤلف هاني سرحان لهذا المشهد.

وعن أدائه لمشهد عزاء الشهيد محمد مبروك، تابع: «شحنت نفسي بدموع حقيقية، وفي نفس الوقت خلال دقيقة ونصف لازم أوصل أحاسيس أنه مش عاوز حد يشك فيه للحظة، فلازم يبين أنه أكثر إنسان حزين، وأتصرفت كأني محمد عويس».

وعن مشهد اشتباكه مع الفنان كريم عبدالعزيز، أكد أنه تلقى ضربًا حقيقيًا منه، قائلًا إن المخرج طلب منه الارتجال في هذا المشهد ليخرج بشكل حقيقي.

