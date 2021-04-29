محافظ الشرقية: سعر دورات مركز تدريب علوم الحاسب لن يتخطى 840 جنيها

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، أول مركز تدريبي يمنح الشهادات المعتمدة خارج الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن سعر معظم الدورات التدريبية بالمركز لن يتخطى 840 جنيهًا.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن الاعتماد هام لبدء التدريب ومنح شهادات معتمدة وتقديم كل الخدمات التدريبية الممكنة من خلال المجلس الأعلى للجامعات، موضحًا أن المرحلة الحالية تحتاج تدريبًا كبيرًا للتطوير واستيعاب التكنولوجيا الحديثة في مرحلة التحول الرقمي والتدريب على الإدارة والقيادة.

وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتوفير فرص تدريبية للعاملين بمحافظة الشرقية، معلنًا عن فتح المركز لتقديم دورات تدريبية للراغبين من خارج المحافظة، خلال مرحلة لاحقة.

ولفت محافظ الشرقية إلى أن اعتماد المركز خطوة جيدة داخل المحافظة للعاملين وكل من يريد التطوير، قائلًا إن أي شخص يستطيع التقدم طبقًا لنوع الدورة التدريبية دون شروط محددة.

وأوضح أن الفترة الزمنية لبعض الدورات 4 أيام وبعضها يصل إلى أسبوعين، فضلًا عن أن عدد الأشخاص داخل المجموعات لن يزيد عن 20 متقدمًا، مضيفًا أنه تم التعاقد مع خبراء في كل المجالات والاستعانة بهم لمنح الدورات التدريبية.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتماد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، كأول مركز تدريبي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، للتدريب على أساسيات التحول الرقمي ومنح الشهادة المعتمدة، وكذلك تقديم جميع الخدمات التدريبية الأخرى.