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خسرت البورصة المصرية نحو 1.6% هذا الأسبوع صاحب الجلسات الأربع، حيث إن غدا الخميس أجازة رسمية.



وأنهت البورصة تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض كبير نسبيا تجاوز 1% ،وهبط المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» بنسبة 1.1% ووصل إلى مستوى 10475 نقطة.



وكان المؤشر قد أغلق أمس الثلاثاء على ارتفاع هامشي عند مستوي 10591 نقطة، مسجلاً أحجام تداول أقل من المتوسط، وفقا للتقرير الصباحي لبنك الاستثمار "فاروس".



وقال التقرير "ما تزال احتمالية تحقيق المؤشر لمزيد من محاولات الصعود قائمة في ظل استمرار التداول أعلى مستوى الدعم 10440 نقطة، ويقف مستوى المقاومة القادم عند قمة الأسبوع الماضي 10700 نقطة".



وأشار إلى أنه في حالة كسر المستوى الأخير لأعلى بصورة مؤكدة، سيتمهد الطريق إلى مستوى 10935 نقطة.