 الرئيس الفلسطيني: الاتحاد الأوروبي أبلغنا أن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات في القدس - بوابة الشروق
الخميس 29 أبريل 2021 10:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الفلسطيني: الاتحاد الأوروبي أبلغنا أن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات في القدس

محمود عباس الرئيس الفلسطيني
محمود عباس الرئيس الفلسطيني

نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:02 م | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 10:02 م
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطات الفلسطينية أن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس.

وأوضح عباس أن رئيس الاتحاد الاوروبي قال لوزير الخارجية الفلسطيني "أنا محبط، لقد اتصلت بالإسرائيليين ولم نحصل على جواب"، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الفصائل المنعقد في مقر الرئاسة برام الله، أن "الإسرائيليين أبلغونا قبل أيام بعدم السماح بإجراء الانتخابات في القدس واليوم يقولون لا توجد لدينا حكومة لتقرر".

ويحذر الفلسطينيون من إلغاء أو تأجيل العملية الانتخابية برمتها، في حال عرقلة إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس.

وسبق للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية، أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أبلغت إسرائيل، في فبراير الماضي، بقرارها إجراء الانتخابات بما فيها بالقدس داعية إياها الى عدم عرقلتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك