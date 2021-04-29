 سانا: ميليشيا قسد تختطف 20 مدنيًا سوريًا بريف دير الزور - بوابة الشروق
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سانا: ميليشيا قسد تختطف 20 مدنيًا سوريًا بريف دير الزور

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 أبريل 2021 - 6:10 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أبريل 2021 - 6:10 ص

 داهمت ميليشيا قسد، مساء اليوم الأربعاء، قرية أبو النيتل، ونفذت عمليات اختطاف واسعة طالت 20 مدنيًا سوريًا، في القرية الواقعة بريف دير الزور الشمالي.
وذكرت مصادر أهلية سورية، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجموعات مسلحة من ميليشيا قسد، نفذت حملة مداهمة وتفتيش لأغلب منازل المواطنين في قرية أبو النيتل بريف دير الزور الشمالي، واختطفت على إثرها 20 مدنياً واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وصعدت ميليشيا قسد عمليات المداهمة التي تنفذها، في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية، واختطفت العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة، واقتادتهم إلى معسكرات تابعة لها، تمهيداً للقتال في صفوفها.

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