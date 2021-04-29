السكة الحديد: تفادي حادث تصادم قطار 546 بلودر في المنوفية

قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن سائق القطار رقم ٥٤٦ طنطا /منوف/ القاهرة، تفادي وقوع حادث تصادم بلودر كان يعبر من مكان غير مخصص للعبور في الكيلومتر 24/400 ما بين أشمون والحواصلي، أمس الأربعاء.

وأضافت الهيئة في بيان، إنه أثناء مسير القطار فوجئ السائق بلودر يعبر الخطوط من مكان غير معد للعبور، لكنه تمكن ومساعده من الرباط السريع أمام اللودر وتفادى وقوع الاصطدام بالقطار.

وأفادت الهيئة أن احتكاك حدث بين شبكة الجرار مع شوكة اللودر وتم فك الاشتباك وقام السائق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة مسير القطار، واتخاذ الاجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة منوف.

وتهيب الهيئة بالسادة قائدى المركبات توخى الحظر أثناء عبور خطوط السكك الحديدية والالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لذلك واتباع تعليمات الهيئة فى هذا الشأن حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير وركاب القطارات.