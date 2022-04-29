تراجع معدل التضخم في إسبانيا مع اقتراب ارتفاع الأسعار في أوروبا من الذروة

(د ب أ)

تباطأ معدل التضخم في إسبانيا بوتيرة تجاوزت التوقعات، في وقت قال فيه نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي إنه يرى أن ذروة قفزة الأسعار في أوروبا باتت "وشيكة للغاية".

ومع بداية صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية من الدول الأعضاء في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، قالت إسبانيا اليوم الخميس إن نمو أسعار المستهلكين قد خفت وتيرته ليصل إلى 3ر8% في نيسان/ أبريل، مقابل 8ر9% في الشهر السابق عليه، وفقا للمعايير المنسقة من الاتحاد الأوروبي.

وأصدرت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، اليوم الخميس بياناتها التي كشفت عن مواصلة معدل التضخم ارتفاعه في نيسان/ أبريل الجاري.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في فيسبادن، استنادا لحسابات أولية، أن أسعار المستهلكين في الشهر الجاري ارتفعت بنسبة 4ر7% مقابل 3ر7% في آذار/ مارس.

وكان محللون استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم توقعوا أن يستقر المعدل عند 6ر7%. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لفرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو ككل غدا الجمعة.

وتشهد منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تضخما قياسيا وضغوطا على ميزانيات الأسر جراء قفزة في تكاليف الطاقة التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ويتوقع مستثمرون أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خلال الأشهر المقبلة زيادة أسعار الفائدة من مستوياتها المتدنية القياسية الحالية.