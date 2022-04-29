أحمد السيد يحسم تأهله للأدوار الاقصائية ببطولة الجائزة الكبري للسلاح

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نجح أحمد السيد لاعب منتخب مصر للسلاح في التأهل للادوار الاقصائية في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل .

ونجح السيد في الفوز في 4 مباريات من اصل 6 مباريات خلال منافساته في المجموعة السابعة ليحسم تأهله الي ادوار خروج المغلوب والتي تلعب من 15 لمسة.

وخسر السيد في مباراته الاولى من لاعب فرنسا بنتيجة 2-5، وفاز في مباراته الثانية على لاعب سويسرا بالنتيجة نفسها، وفي المباراة الثالثة فاز على لاعب قبرص بقرعة الأفضلية وفي المباراة الرابعة فاز على لاعب أوكرانيا بنتيجة 5-3 وفي المباراة الخامسة فاز على لاعب فنزويلا بنتيجة 2-1 وخسر في مباراته الأخيرة بنتيجة 0-4.

‏‎ويشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

‏‎قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في بطولة الجائزة الكبرى

‏‎وتضم قائمة المصريين كلا من: محمد السيد المصنف 12 عالميا في البطولة وأحمد السيد المصنف 31 ومحمود محسن المصنف 40 ومحمد ياسين المصنف 102 وأحمد السكري المصنف 126 ومحمود السيد المصنف 140 وإبراهيم رمضان المصنف 146 وإسلام حامد ومهاب موافي وعلي الدين سويلم ومهند طارق ومحمد فهمي ومحمد أشرف وأحمد ياسر وعمرو عبد الباقي واحمد سليم ومحمد جابر وأحمد حسين ويوسف شامل ، واللاعبات شيرويت جابر المصنفة 19 في البطولة وناردين إيهاب المصنفة 28 وسلوى جابر المصنفة 44 وآية حسين المصنفة 99 وسارة عبد الوهاب ومنة الله هاني وهنا حسن ومريم نزيه ولمى حزين.

ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.