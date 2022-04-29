تأهل سيكسرز وصنز ودالاس مافريكس إلى ثاني الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل فريق فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز إلى ثاني الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعدما تقدم على تورونتو رابتورز 4 / 2 إثر فوزه عليه 132 / 97 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) في المباراة السادسة بمواجهة الفريقين.

وسجل جويل إمبيد 33 نقطة وعشر متابعات وأضاف النجم جيمس هاردن 22 نقطة و15 تمريرة حاسمة، ليحقق سيكسرز الانتصار الرابع ويحسم المواجهة.

وسيلتقي سيكسرز في ثاني الأدوار الإقصائية مع ميامي هيت الذي حسم مواجهته أمام أتلانتا هوكس خلال خمس مباريات.

وكان كريس باوتشر أبرز عناصر تورونتو رابتورز خلال المباراة وسجل 25 نقطة وعشر متابعات وأضاف باسكال سياكام 24 نقطة لكن هذا لم يكن كافيا لإنقاذ الفريق من الهزيمة.

كذلك تأهل فينيكس صنز بتقدمه على نيو أورليانز بليكانز 4 / 2 وذلك إثر فوزه عليه 115 / 109 في المباراة السادسة.

واستفاد صنز من تألق كريس بول وكذلك ديفين بوكر العائد من إصابة في الفخذ.

وسيلتقي فينيكس صنز في الدور المقبل دالاس مافريكس الذي حسم تأهله على حساب يوتا جاز.

وتغلب دالاس مافريكس على يوتا جاز 98 / 96 في المباراة السادسة ليتقدم عليه 4 / 2 ويحسم المواجهة.

واستفاد دالاس مافريكس من تألق لوكا دونسيتش الذي سجل 24 نقطة وتسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.