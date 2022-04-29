رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن: بوتين لا يحترم القانون الدولي مطلقا

أدان رئيس مؤتمر ميونخ الدولي للأمن كريستوف هويسجن الهجوم الصاروخي الروسي الأخير على كييف.

وقال الدبلوماسي السابق في تصريحات لمحطة "آر بي بي 24" الإذاعية الألمانية اليوم الجمعة إن الهجوم الذي وقع خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مساء أمس الخميس دليل آخر على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحترم القانون الدولي على الإطلاق، وأضاف: "تعتقد دائما أنه لا يمكن الانحدار أكثر من ذلك، لكن بوتين يواصل فعل ذلك".

وبحسب مصادر أوكرانية، أصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص في الهجوم على العاصمة الأوكرانية. ولم يتضح حتى صباح اليوم ما إذا كان الهجوم أسفر عن قتلى أيضا.

في الوقت نفسه، دعم سفير ألمانيا السابق لدى الأمم المتحدة جهود جوتيريش لحل النزاع، وقال: "لقد أتاح فرصة لبوتين للتفاوض مع الأمم المتحدة إذا أراد ذلك ... في مثل هذا الوضع، حيث يموت أفراد كل يوم، يجب تجربة كل شيء للمضي قدما"، مضيفا أن بوتين وحده هو القادر على إنهاء الحرب.