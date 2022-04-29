الإبقاء على جرينوود رهن الكفالة حتى منتصف يونيو

سيظل ماسون جرينوود (20 عاما) مهاجم مانشستر يونايتد رهن "الكفالة" حتى منتصف يونيو المقبل بسبب ادعاءات بأنه اغتصب سيدة شابة واعتدى عليها.

وكانت الشرطة ألقت القبض على اللاعب الشاب في يناير الماضي بعد نشر صور ومقاطع فيديو على شبكة الانترنت. كما خضع اللاعب لتحقيقات في الاشتباه بتوجيهه تهديدات بالقتل.

وتم إطلاق سراح جرينوود بكفالة مشروطة، من المقرر أن تنتهي غدا السبت.

ولكن، وفي تطورات جديدة لسير التحقيقات، ذكرت شرطة مانشستر اليوم الجمعة : "نواصل التحقيق في تقرير أرسل إلينا يوم الأحد الموافق 30 يناير الماضي بشأن صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نشرتها سيدة تبلغ عن حوادث عنف جسدي".

وأضافت الشرطة : "رجل في العشرين من عمره اعتقل في ذلك اليوم للاشتباه في قيامه باغتصاب امرأة والاعتداء عليها ، والتهديد بالقتل ، ولا يزال رهن الكفالة".

وأضافت : "تم تقديم طلب إلى المحاكم لتمديد مدة الكفالة إلى ما بعد 30 أبريل الحالي، ولكن من غير المتوقع نظر هذا الطلب حتى منتصف يونيو المقبل... سيظل المشتبه فيه بكفالة مشروطة حتى موعد جلسة المحكمة".

وبعد ساعات قليلة من ظهور هذه الادعاءات على شبكة الانترنت، تم إيقاف جرينوود عن اللعب والتدريب مع مانشستر يونايتد حتى إشعار آخر، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) .

وكان جرينوود خاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الإنجليزي قبل ظهور هذه الادعاءات.

كما علقت شركة "نايكي" للملابس والأدوات الرياضية عقد رعايتها للاعب وأكدت شركة "إلكترونيك آرتس" لألعاب الفيديو حذف اللاعب من الفرق المتنافسة في نسخة "فيفا 22" .